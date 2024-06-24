Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок у коментарі “Суспільному”.
Раніше блогер та активіст Сергій Стерненко повідомляв, що чоловіком, що також був залучений у конфлікт, виявився співробітник Головного управління Національної поліції міста Києва Писаренко Богдан Олегович.
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