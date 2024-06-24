Раніше блогер та активіст Сергій Стерненко повідомляв, що чоловіком, що також був залучений у конфлікт, виявився співробітник Головного управління Національної поліції міста Києва Писаренко Богдан Олегович.

Нові подробиці нападу охорони Тищенка на ветерана у Дніпрі

Помічниця Тищенка, Евеліна Андрієвська, яка перебуває в базі “Миротворець”, відвідувала Крим після окупації півострова та відрізняється проросійськими поглядами.

Полтавський депутат від ОПЗЖ Сергій Савченко, керівником якого був Ілля Кива.

Костянтин Цубер , який раніше п

Співробітник Національної поліції міста Києва Богдан Писаренко, який під час інциденту опинився у Дніпрі.

Інструктор зі страйкболу Микола Щегельський, котрий обливав фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові.