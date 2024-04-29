У Києві чоловік зателефонував до правоохоронців, оскільки йому приснився сон про вбивство його друга.

Про це повідомляє столична патрульна поліція.

Патрульна поліція виїхала на місце виклику в Печерський район, але після розмови з заявником стало зрозуміло, що інформація про злочин не підтверджена.

“Напарники поспілкувалися з чоловіком та встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася. Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних”, — йдеться в повідомленні.

На порушника інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.

У поліції нагадали, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.