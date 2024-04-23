Про це повідомили у Національній поліції.

Організував наркобізнес 29-річний мешканець Калуського району Івано-Франківської області, який раніше вже був засуджений за аналогічний злочин.

Він же і контролював ланцюжок від виробництва до транспортування і збуту “товару”. Спільники виготовляли психотроп за допомогою “пересувної нарколабораторії” у лісовій місцевості. Задля конспірації вони щоразу змінювали місце виробництва. Процес виготовлення партії амфетаміну міг сягати декількох днів.

“«Товар» передавали поштою або іншим дилерам через багатокілограмові «закладки». Їх ховали в сільській місцевості, у полях або лісах, а дилерам надсилали координати місця розташування наркотику”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході проведення спільних заходів працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в регіонах та слідчі регіональних управлінь поліції не допустили потраплянню на “чорний ринок” ще близько 50 кг амфетаміну.

Наразі затримали та вручили підозри п’ятьом учасникам наркоугруповання.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.