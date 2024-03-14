Про це Денис Нікітін розповів в інтерв’ю УП.
Нікітін зазначив , що полонені є більш вмотивованими, адже розуміють свій злочин.
“Це найкращий контингент, тому що вони розуміють, що до них ще більша увага, і вони хочуть спокутувати свою провину перед власною совістю, цією країною, тому працюють максимально. Вони супермотивовані”, — сказав командир РДК.
Нікітін зауважив. що через їхню мотивацію та активну участь у бойових діях у війні з рф, до їх корпусу з часом в кращу сторону змінилося і ставлення українського суспільства.