Про це в етері телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Станом на ранок 25 лютого блокування руху польськими фермерами продовжується на шести напрямках. Відтак у чергах очікують близько 2400 вантажівок.
“Найбільше навпроти пунктів пропуску “Краківець”, “Рава-Руська” та “Ягодин”. Дійсно, вчора у напрямку пункту пропуску “Устилуг”символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Загалом ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає”, — розповів Демченко.