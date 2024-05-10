Директорку Київського інституту гендерних досліджень Марфу Скорик розкритикували після її коментарів на адресу ведучої Ukraїner Юлії Тимошенко, яку вона назвала «красівулею з голосюлькою».

На Youtube-каналі освітнього проєкту Ukraїner вийшло інтерв’ю з військовим аналітиком та волонтером Тарасом Чмутом, яке провела ведуча Юлія Тимошенко.

Директорка Київського інституту гендерних досліджень у коментарях розкритикувала інтерв’ю, сказавши, що воно “сповнене безсиллям”.

«Для того, щоб працювати аналітиком, потрібно мати освіту. Інакше, буде генеруватися оте все, що ми чуємо в цьому сповненому безсилля інтерв’ю. Окремо доставляє красівуля зі своїми питаннячками, задані нєжним голосюлькою. Вона тут так до речі, як…» — написала Марфа Скорик.

Цим висловлюванням директорки коментатри обурилася, закидаючи їй мізогінію. І також розкритикував слова Скорик засновник Ukraїner Богдан Логвиненко, який радив подивитися інтерв’ю, коли опублікував посилання на нього. Він закликав Скорик «більше не приходити» на його сторінку.

Деякі коментаторки звернули увагу, що директорка інституту гендерних досліджень, критикуючи роботу ведучої, не навела прикладу невдалого запитання, «а звела все до голосу і зовнішності».

Після розголосу цього скандалу Скорик відповіла в себе на сторінці, назвавши ситуацію своєю «маленькою хвилинкою слави».

«Негативної [слави], щоправда, але вже байдуже. Оці системні профанації політики гендерної рівності, які ми спостерігаємо останні три роки, оце засилля некомпетентних красівуль та жорсткий ейджизм у політичному, медійному та іншому представництві — вони мають дійти свого кінця. До дна вже близько», — написала вона.

Київський інститут гендерних досліджень представляє себе як неурядову організацію, що «займається вивченням та впровадженням гендерно-недискримінаційної практики» в українському суспільстві. Інститут об’єднує спеціалісток з гендерних питань та прав жінок в соціальній, політичній та юридичній галузях, вказано на сайті.