Про це майор Ілля Євлаш повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини“.

“Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об’єкти. Це пов’язано з різними факторами, а також чинниками. У тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО“, — сказав Євлаш.

Речник ПС ЗСУ зазначив, що РФ продовжить атакувати Україну й надалі.

“Основна мета — це дестабілізувати обстановку всередині держави, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження“, — додав майор.

Євлаш також зазначив, що Україні потрібні різні додаткові системи ППО для боротьби з російською агресією. Зокрема, йдеться про різні типи Avenger, Gepard.