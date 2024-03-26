Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що НАТО має змушувати Росію хвилюватися щодо дій Альянсу у відповідь на ескалацію, а не переживати щодо можливих кроків РФ.

Про це Годжес заявив у інтерв’ю ВВС.

Коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який допускав можливість розгортання іноземних військ в Україні, генерал зазначив, що, на його думку, «це чудова ідея, і прекрасно, що він це сказав».

«Навіть якщо він ніколи не збирається нікого посилати. Дайте росіянам додаткову причину для хвилювань. Зараз ми витрачаємо забагато часу, хвилюючись, як можуть вчинити росіяни. Замість того, щоб змушувати їх хвилюватися, на що здатні ми», – сказав Годжес.

На його думку, ймовірність здійснення Росією атаки проти країн НАТО і переходу на наступний рівень залежатиме від того, чи вважатимуть росіяни, що «ми не готові, не обʼєднані, що ми ніяк не відповідатимемо».

«Адже саме так це було в минулому. Тоді, гадаю, ризик зростає. Я не думаю, що вони дурні. Якщо вони досягнуть успіху в Україні, тоді зможуть перейти кудись іще впродовж двох-трьох-чотирьох років. Звичайно, така можливість існує. Але їм доведеться багато поміняти, щоби підготуватися до нападу на НАТО. Тому що їх має хвилювати, що ми можемо належним чином відповісти. Це можливо, так, ми повинні до цього готуватися. Я не думаю, що це ймовірно, якщо Сполучені Штати не відвернуться від Європи, від України», – зауважив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.