У ніч проти 30 січня ППО у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей знищила 15 “шахедів” із 35, якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил зранку 30 січня.

Повідомляється, що у ніч на 30 січня військо РФ атакувало 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ., Чауда – Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

“Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей”, — йдеться у повідомленні.

Частину ударних БпЛА росіяни спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.