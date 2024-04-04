Про це повідомляє ДСНС України
“Внаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами. Загинула мешканка, є постраждалі. На місцях прильотів виникли пожежі“, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник.
Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
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