Про це повідомляє ДСНС України

“Внаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами. Загинула мешканка, є постраждалі. На місцях прильотів виникли пожежі“, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник.

Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.