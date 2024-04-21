Відомо, що росіяни планують використати час, поки Україна очікує на військову допомогу від США.

Про це заявив у прямому ефірі Ілля Євлаш , речник Повітряних сил ЗСУ.

Що стосується ракетних запасів Росії, то, за словами речника ПС, у РФ є всілякі ракети, а інші ракети буквально треба зняти з конвеєра і вже розмістити в Україні, це важливо розуміти.

“Масовані атаки, які ми всі бачили — це власне і є тим самим користанням часу. Звісно, що ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, щоб вибити критичну, енергетичну інфраструктуру, наскільки це можливо”, – висловився в ефірі Євлаш.

Наразі все продовжується. Фактично, доки системи протиповітряної оборони та F-16 не будуть на місці, українці мають відбивати ці атаки. Зараз очікується F-16, який, безумовно, разом із наземними засобами та засобами радіоелектронної боротьби стане потужним доповненням нашої системи ППО. Це допоможе захистити наші міста.

“І, звичайно, що не Patriot єдиними. Для того, щоб вони могли ефективно працювати, нам необхідно їх прикривати, бо зараз дуже багато дронів. Нам необхідні різні системи, зокрема модифікації старих радянських систем, які можна привести до належного стану і застосовувати, у тому числі як старі радянські ракети, так і західні ракети”, – відповів речник Повітряних сил на питання, щодо потреб ПС.