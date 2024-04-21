Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що українські військові готуються до нового нападу Росії За його словами, для цього потрібна зброя від союзників і заміна людей на полі бою.

Такі деталі розмови було проголошено в інтервʼю NBC News.

Він згадав свою недавню подорож до Часового Яру. За його словами, винищувачі ЗСУ недостатньо оснащені для боротьби з російськими розвідувальними безпілотниками, які обстрілюють позиції українських військових. Також не вистачає артилерійських снарядів, додав Президент.

“Ми готуємось. Ми чекаємо на відповідну зброю. Не хочу повторюватися, але ми про це говорили. Зброя потрібна для того, щоб укомплектувати ті бригади, які у нас є, а сили, які у нас виснажені, ми повинні поміняти на нові. Але нові сили мають прийти з технікою”, – наголосив Володимир Зеленський.

У суботу Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Україні 60,8 мільярдів доларів допомоги через кілька тижнів після того, як Сенат ухвалив масштабний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування посилення безпеки кордону. Спікер Майк Джонсон вирішив не розглядати рішення про об’єднання допомоги трьом країнам, натомість вирішив ухвалити три окремі законопроєкти про допомогу.