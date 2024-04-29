Дискредитація телемарафону "Єдині новини" є частиною російської пропаганди, повідомив радник голови ОП Сергій Лещенко. Він вважає, що без нього в нашій державі виникне хаос, адже зникне "джерело верифікованої інформації, а не фейків".

Про це він висловився в етері телемарафону «Єдині новини».

“Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Один з методів боротьби Росії проти України – це дискредитація джерел інформації. Тому й ведеться частина російської інформаційної війни Росії проти України шляхом дискредитації марафону. Якщо не буде марафону, то виникне медіахаос”, — сказав Лещенко.

За його словами, в таких умовах значно легше зробити провокацію, розколоти суспільство та послабити його внутрішньо перед російською агресією.