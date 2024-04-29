Про це він висловився в етері телемарафону «Єдині новини».
“Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Один з методів боротьби Росії проти України – це дискредитація джерел інформації. Тому й ведеться частина російської інформаційної війни Росії проти України шляхом дискредитації марафону. Якщо не буде марафону, то виникне медіахаос”, — сказав Лещенко.
За його словами, в таких умовах значно легше зробити провокацію, розколоти суспільство та послабити його внутрішньо перед російською агресією.
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