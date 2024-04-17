За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, 17 квітня близько 09:00 год зс рф нанесено удар, попередньо ракетами типу «Іскандер-К», по густонаселеній частині міста Чернігова.
“На даний час відомо про 14 осіб, які загинули. Більше 60, з них 3 дітей – отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Зруйновано цивільний об’єкт, пошкоджено навколишні багатоквартирні будинки, навчальний та медичний заклади, інші будівлі та транспортні засоби”, – йдеться у повідомленні.
Відомості щодо потерпілих та пошкодження уточнюються. Триває пошуково-рятувальна операція.
Слідчі Управління СБУ в Чернігівській області та поліції, а також прокурори фіксують наслідки удару рф.
- У Чернігові — 14 загиблих і 61 постраждалих, — в.о. міського голови
- 12-річна Яна Степаненко під час Бостонського марафону зібрала 615 тис. грн на спортивний протез для військового
- Війні в Україні на саміті ЄС приділять менше уваги, ніж конфлікту на Близькому Сході, — Politico