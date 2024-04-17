14 загиблих та понад 60 травмованих внаслідок ракетного удару по місту Чернігову.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, 17 квітня близько 09:00 год зс рф нанесено удар, попередньо ракетами типу «Іскандер-К», по густонаселеній частині міста Чернігова.

“На даний час відомо про 14 осіб, які загинули. Більше 60, з них 3 дітей – отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Зруйновано цивільний об’єкт, пошкоджено навколишні багатоквартирні будинки, навчальний та медичний заклади, інші будівлі та транспортні засоби”, – йдеться у повідомленні.

Відомості щодо потерпілих та пошкодження уточнюються. Триває пошуково-рятувальна операція.

Слідчі Управління СБУ в Чернігівській області та поліції, а також прокурори фіксують наслідки удару рф.