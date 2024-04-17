У Чернігові число потерпілих унаслідок російських ракетних ударів 17 квітня зросло до 61.

Про це повідомляє в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Триває пошуково-рятувальна операція.

Як повідомляли рятувальники, серед постраждалих дві дитини.

“Урятовано з-під завалів три особи. Під завалами частково зруйнованої будівлі, імовірно, продовжують перебувати люди”, – вказано в повідомленні.

17 квітня, вранці, під час повітряної тривоги, у Чернігові пролунали вибухи. Згодом місцева влада підтвердила, що російські війська завдали удару по місту.

За інформацією влади, російські війська випустили по Чернігову три ракети. Вони вразили об’єкти цивільної та соціальної інфраструктури в густонаселеному районі міста.

В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.