Під час майбутнього саміту ЄС відбудеться зіткнення двох конфліктів — на Близькому Сході та в Україні.

Про це повідомив Politico.

Зазначається, лідери ЄС зосередять увагу на ситуації в Ірані та виявлять здебільшого обережність у відносинах з Росією.

“27 лідерів намагатимуться переконати Ізраїль не розв’язувати повномасштабну війну на Близькому Сході, атакуючи Іран, будуть благати уникнути більшої пожежі в Лівані, а деякі європейські країни наполягатимуть на посиленні санкцій проти Ірану”, — йдеться в публікації.

Учасники саміту більше уваги приділять конфлікту на Близькому Сході, де великий вплив мають США. Вони будуть намагатися зупинити збільшення напруги між Ізраїлем та Іраном та уникнути ескалації конфлікту в Лівані.

Politico стверджує, що хоча Франція має обмежений вплив на події на Близькому Сході, вона спробує допомогти стримати іранську активність разом зі США та Великою Британією. Однак, головним фактором в регіоні залишається американське керівництво.

“Ініціативи щодо підтримки Києва рухаються зі швидкістю таненню льоду (дуже повільно. – Ред.), поки Росія просувається на полі бою”, — йдеться в публікації.