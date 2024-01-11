“У вересні на урядовий портал, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій” , — твердить Ольга Куришко

«У зв’язку з цим звернення розглядалось як просте “звернення громадян”. Тому резолюція прем’єр-міністра готувалася секретаріатом кабінету міністрів саме у такій формі. Про що й повідомили заявників», – каже Куришко.