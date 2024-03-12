Росія внесла до свого “стоп-листа” 347 громадян Латвії, Литви та Естонії, серед яких міністри, депутати парламентів, громадські діячі та журналісти

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Росії.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві РФ, підставою для введення обмежень на в’їзд стало “активне лобіювання Латвією, Литвою та Естонією санкційних заходів проти країни, втручання у внутрішні справи Росії, переслідування російськомовного населення, варварська кампанія масового зносу пам’ятників радянським воїнам-визволителям, переписування історії та героїзація нацизму”.

До “чорного списку” МЗС РФ потрапили прем’єр-міністри Естонії та Латвії Кая Каллас і Евіка Сіліня, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії Крішьяніс Каріньш, Габріелюс Ландсбергіс і Маргус Цахкна, колишні президенти Латвії Вайра Віке-Фрейберга та Егілс Левітс, а також експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд.

У п’ятницю, 23 лютого, міністерство закордонних справ Росії заявило, що значно розширило перелік європейських політиків і чиновників, яким заборонено в’їзд до Росії у відповідь на останній раунд санкцій з боку ЄС.