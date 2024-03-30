Росія зміцнює ділянки кордону у Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Нині тривають тренування особового складу, дислокованого у цих регіонах.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За даними розвідки, зміцнення активізували після рейдів російських добровольців з «Сибірського батальйону», «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії».

Нині особовий склад угруповань військ РФ «Курськ», «Брянськ» та «Бєлгород» тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Як кажуть у ГУР, вишкіл новобранців для посилення прикордонних регіонів РФ проводять, зокрема, в українському Маріуполі та інших тимчасово окупованих містах.

Також у трьох прикордонних областях РФ зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та протиповітряною обороною.

«Серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння “терпіти” та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у Підмосков’ї росіянами», — заявили в ГУР.