Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у 2023 році отримав 974845 гривень доходів, тоді як його дружина Катерина Шмигаль — 7841994 гривень.

Про це йдеться в електронній декларації прем’єра за 2023 рік.

Усі доходи Шмигаля — це заробітна плата.

Більшість доходів його дружини — дохід від заняття підприємницькою діяльністю, також Катерина Шмигаль отримала 32600 гривень пенсії по інвалідності.

Шмигаль також володіє $140 тисячами готівкових коштів та 74756 гривень на банківських рахунках, а його дружина — 42 тисячами гривень та $212 тисяч готівкою і 154746 гривень на банківських рахунках.

Дружина Шмигаля має автомобіль Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску, земельну ділянку площею 151 квадратний метр у Львові вартість якої на момент придбання у 2013 році складала 164951 гривень, 25% земельної ділянки у Львові площею 458 квадратних метрів, вартість якої на момент придбання у 2013 році складала 500314 гривень, нежитлове приміщення у Львові площею 323,2 квадратного метру, вартість якого на момент придбання у 2021 році складала 7867722 гривні, земельна ділянка площею 2200 квадратних метрів у селі Хоросниця Львівської області та гараж площею 17,7 квадратного метра у Львові вартістю на момент придбання у 2022 році 156002 гривні.

У власності Дениса Шмигаля автомобілів немає. Йому належить земельна ділянка площею 2200 квадратних метрів у селі Хоросниця Львівської області.

Крім того, у спільній власності подружжя перебуває житловий будинок площею 215,9 у Львові та вартістю 1063200 гривень на момент придбання у 2013 році.