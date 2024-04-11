За результатами першого в історії рейтингу кіберзлочинності, складеного Оксфордським університетом та Університетом Нового Південного Уельсу в Канберрі, Росія випереджає інші країни з великим відривом.

Про це пише “Німецька хвиля”.

Дослідження тривало три роки і вперше було складено рейтинг країн за Світовим індексом кіберзлочинності (WCI).

Для цього було опитано 92 провідних експертів у галузі кіберзлочинності з усього світу.

У результаті Росія отримала перше місце з рейтингом 58,39 бала, після неї йдуть Україна з 36,44 бала, Китай з 27,86 бала, США з 25,01 бала та Нігерія з 21,28 бала.

В першу десятку також увійшли Румунія, Північна Корея, Велика Британія, Бразилія та Індія.

Країни з 11-го по 20-те місце цього рейтингу зайняли Іран, Білорусь, Гана, ПАР, Молдова, Ізраїль, Польща, Німеччина, Нідерланди та Латвія.

Варто відзначити, що значення WCI у всіх цих країн не перевищує 5 балів.