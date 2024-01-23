На цьому наголосили в Асоціації родин захисників Азовсталі та в українській агенції Banda agency, які спільно запустили кампанію для привернення уваги світу до військовополонених з Азовсталі та порушень рф норм Женевської конвенції.
Вони закликали українців поширювати у соціальних мережах інформацію про полонених та порушення Росією проти полонених норм Женевської конвенції.
«Маємо боротись за полонених так, як вони боролись за нас. Захисники Маріуполя показали усьому світу, що означає «боротьба до останнього, попри все». Наша черга продемонструвати підтримку та єдність задля визволення героїв з полону», – наголосила керівниця «Асоціації родин захисників Азовсталі» Катерина Прокопенко.