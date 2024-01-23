На цьому наголосили в Асоціації родин захисників Азовсталі та в українській агенції Banda agency, які спільно запустили кампанію для привернення уваги світу до військовополонених з Азовсталі та порушень рф норм Женевської конвенції.

Вони закликали українців поширювати у соціальних мережах інформацію про полонених та порушення Росією проти полонених норм Женевської конвенції.