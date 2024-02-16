Про це в інтерв’ю журналістам заявив генеальний прокурор України Андрій Костін.

“Щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені у Північній Кореї, були використані під час російських атак РФ по території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет”, — розповів Костін.

Інформацію про походження ракет підтверджують висновки Центрального дослідницького інституту озброєння Міноборони і Міжвідомчої робочої групи при ОГП, яка детально проаналізувала місця влучання ракет та їхні уламки, пояснив генпрокурор.

Костін повідомив, що згідно з попереднім аналізом, такі ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Можливе також використання комбінованої бойової частини. Встановлена максимальна дальність пуску ракет – до 650 км.