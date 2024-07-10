Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін у соцмережі Х.

За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Водночас відео з’явилося в соцмережах 10 липня.

Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

“Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього — відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей.

Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину”, – йдеться у повідомленні.