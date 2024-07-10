Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін у соцмережі Х.
За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Водночас відео з’явилося в соцмережах 10 липня.
Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
“Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього — відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей.
Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зафіксувала від початку грудня 2023 до травня 2024 року страту російськими окупантами щонайменше 15 українських військовослужбовців під час спроби здатися в полон. Ще шістьох українських бійців убили, коли вони здавалися або вже здалися в полон.
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Не дивіться краще. Але це важливий доказ чергового воєнного злочину.
На Запорізькому напрямку російські мразоти розстріляли групу українських військовополонених.
За попередніми даними, злочин вчинили окупанти зі складу 70 МСП ЗС РФ.
Якщо хтось досі шукає миру із цими… pic.twitter.com/m1muGNgP85
— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) July 10, 2024