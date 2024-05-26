Російські військові переміщують свої системи протиповітряної оборони біля аеродрому в Джанкої, що знаходиться в окупованому Криму. Військово-партизанський рух "Атеш" зафіксував переміщення російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук".

Про це АТЕШ повідомляє в Telegram.

АТЕШ – партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами в 2022 році через початок повномасшабної війни.

“Перекидання додаткових систем ППО пов’язане з низькою ефективністю російської системи протиповітряної оборони, яка не справляється з сучасними ракетами, що використовуються ЗСУ”, — пояснили учасники руху.

АТЕШ не забуває закликати всіх охочих до співпраці та наданні будь-якої інформації про ворога, що допоможе якомога швидше здобути перемогу.

Вчора стало відомо, що агент партизанського руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки у роботі найближчої залізничної станції “Полянки”. Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується росіянами у військових цілях.