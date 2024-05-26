Про це пише Межа.

За офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто було засноване полянським князем Києм разом з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назву місто отримало на честь Кия.

Перший День Києва відзначили у 1982 році, коли місту виповнилося 1500 років. З того часу столиця відзначає це свято щорічно.

Раніше “Межа” повідомлялала, щорічно цей день припадає на останню неділю травня. Визнаною датою заснування Києва, як міста, вважають 482 рік. Проте до нині про це ведуться суперечки. Дехто дотримується іншої думки і вважає, що столицю України створили в VI – VII столітті.

За “Повістю минулих літ” (літопис XII століття) місто було засноване трьома братами, що були вождями племені полян (Кий, Щек та Хорив), а також їхньою сестрою Либіддю. Кожен утворив невелике поселення на пагорбах, які згодом злилися в одне місто. Назвали його на честь старшого брата — Києвом.