Про це повідомляє LRT.

26 травня з 7:00 ранку всі 1895 литовських виборчих дільниць відкрили свої двері і будуть приймати голоси до 20:00. Усього понад 2,3 млн громадян мають право голосувати. Важливо зазначити, що в Литві громадяни можуть голосувати на будь-якій виборчій дільниці, незалежно від місця офіційної реєстрації.

Починаючи з 20:00, результати підрахунку голосів будуть повідомлятися Центральною виборчою комісією на їхньому офіційному сайті. Голосування на дому розпочалося вже в п’ятницю. Нагадаємо, що за посаду президента змагаються нинішній президент Гітанас Науседа та прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Нинішній президент Литви Гітанас Науседа та прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Науседа, який балотується на переобрання як незалежний кандидат, отримав перше місце в першому турі 12 травня, здобувши майже 44% голосів. Шимоніте, кандидатка від керівної консервативної партії “Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи”, посіла друге місце з 20% голосів.

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