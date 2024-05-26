Голосування у другому турі президентських виборів розпочалося в Литві. У цьому турі змагаються Гітанас Науседа, який є чинним президентом, та Інгріда Шимоніте, прем’єрка.

Про це повідомляє LRT.

26 травня з 7:00 ранку всі 1895 литовських виборчих дільниць відкрили свої двері і будуть приймати голоси до 20:00. Усього понад 2,3 млн громадян мають право голосувати. Важливо зазначити, що в Литві громадяни можуть голосувати на будь-якій виборчій дільниці, незалежно від місця офіційної реєстрації.

Починаючи з 20:00, результати підрахунку голосів будуть повідомлятися Центральною виборчою комісією на їхньому офіційному сайті. Голосування на дому розпочалося вже в п’ятницю. Нагадаємо, що за посаду президента змагаються нинішній президент Гітанас Науседа та прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Науседа, який балотується на переобрання як незалежний кандидат, отримав перше місце в першому турі 12 травня, здобувши майже 44% голосів. Шимоніте, кандидатка від керівної консервативної партії “Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи”, посіла друге місце з 20% голосів.