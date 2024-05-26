Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Для досягнення цього було використано судно “Ноосфера” та отримано безкоштовну підтримку українських яхт Wind Dancer і Mon Coeur. Науковці підкреслили важливість цього, оскільки більшість досліджень в Антарктиці обмежена районом станції “Академік Вернадський”.
Станція розташована на острові Галіндез, і вченим доступні для досліджень лише навколишні острови та частина материка, до яких можна дістатися моторним човном на відстань до 20-30 км.
Завдяки використанню криголама і яхт, українські науковці змогли дослідити поширення організмів та зібрати зразки для порівняння на віддалених островах поблизу Антарктичного півострова. Вчені з відділу біології та екології НАНЦ проводили дослідження на острові Десепшен, щодо поширення судинних рослин, зокрема щучника та перлинниці, які є єдиними видами рослин у Антарктиці.
Вони повторно відвідали Десепшен у березні на кораблі “Ноосфера”, щоб вивчити поширення щучника та перлинниці на нових територіях, які залишилися порожніми після виверження. Крім того, вони також досліджували супутню рослинність.
У 2018 році українські вчені створили дослідницький полігон на “Палмері” для вивчення мікроклімату в місці, де поширені судинні рослини. У цьому сезоні біологи НАНЦ вперше дісталися “Палмера” на яхтах на початку лютого, щоб замінити елементи живлення та зняти дані з полігону. Вони повернулися в квітні на “Ноосфері”, щоб знову зняти дані та перевірити роботу обладнання.
Усі зібрані матеріали будуть проаналізовані в лабораторіях для отримання більш детальної інформації про живий світ антарктичного континенту та його реакцію на різні навколишні фактори.
Полярники нагадали, що третій антарктичний сезон “Ноосфери” тривав з листопада 2023 року до травня 2024 року і був найдовшим та найбільш науково насиченим, зокрема щодо міжнародних досліджень.