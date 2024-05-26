Під час експедиції у січні-квітні 2024 року вчені з Національного антарктичного наукового центру продовжили дослідження наземних організмів Антарктики.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Для досягнення цього було використано судно “Ноосфера” та отримано безкоштовну підтримку українських яхт Wind Dancer і Mon Coeur. Науковці підкреслили важливість цього, оскільки більшість досліджень в Антарктиці обмежена районом станції “Академік Вернадський”.

Станція розташована на острові Галіндез, і вченим доступні для досліджень лише навколишні острови та частина материка, до яких можна дістатися моторним човном на відстань до 20-30 км.

Завдяки використанню криголама і яхт, українські науковці змогли дослідити поширення організмів та зібрати зразки для порівняння на віддалених островах поблизу Антарктичного півострова. Вчені з відділу біології та екології НАНЦ проводили дослідження на острові Десепшен, щодо поширення судинних рослин, зокрема щучника та перлинниці, які є єдиними видами рослин у Антарктиці.

Вони повторно відвідали Десепшен у березні на кораблі “Ноосфера”, щоб вивчити поширення щучника та перлинниці на нових територіях, які залишилися порожніми після виверження. Крім того, вони також досліджували супутню рослинність.

У 2018 році українські вчені створили дослідницький полігон на “Палмері” для вивчення мікроклімату в місці, де поширені судинні рослини. У цьому сезоні біологи НАНЦ вперше дісталися “Палмера” на яхтах на початку лютого, щоб замінити елементи живлення та зняти дані з полігону. Вони повернулися в квітні на “Ноосфері”, щоб знову зняти дані та перевірити роботу обладнання.

Усі зібрані матеріали будуть проаналізовані в лабораторіях для отримання більш детальної інформації про живий світ антарктичного континенту та його реакцію на різні навколишні фактори.

Полярники нагадали, що третій антарктичний сезон “Ноосфери” тривав з листопада 2023 року до травня 2024 року і був найдовшим та найбільш науково насиченим, зокрема щодо міжнародних досліджень.