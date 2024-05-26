Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій попередило про шахрайську розсилку, метою якої є виглядати як звичайне повідомлення від банків про можливість отримати грошові виплати.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Представники Ощадбанку попереджають, що банк насправді не здійснює таких виплат.

“Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку”, – зазначають в банку.

У месенджерах, соціальних мережах як Телеграм, активізувалися шахраї, які застосовують фішингові схеми з нібито виплатою допомоги від міжнародних організацій.

Закликають, що в разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень слід телефонувати до контакт-центру Ощадбанку: 0 800 210 800 або до контакт-центру свого банку.