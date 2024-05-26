Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Представники Ощадбанку попереджають, що банк насправді не здійснює таких виплат.
“Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку”, – зазначають в банку.
У месенджерах, соціальних мережах як Телеграм, активізувалися шахраї, які застосовують фішингові схеми з нібито виплатою допомоги від міжнародних організацій.
Закликають, що в разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень слід телефонувати до контакт-центру Ощадбанку: 0 800 210 800 або до контакт-центру свого банку.