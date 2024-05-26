Консервативна партія Великої Британії пропонує відновити військовий обовʼязок для британців, що було скасовано понад 60 років. Якщо партія переможе вибори - рішення приймуть.

Про це пише ВВС.

Передумовою цього є побоювання щодо посилення загрози з боку авторитарних країн, таких як Іран, Китай, КНДР та РФ.

За ініціативою консерваторів передвиборчої кампанії, молоді британці та британки після досягнення 18 років та закінчення школи мають виконати одну з двох умов: пройти 1-річну службу у Збройних силах або присвятити 25 днів волонтерській роботі у своїй громаді, співпрацюючи з пожежниками, поліцією або медичною службою.

“Тим, хто стверджує, що робити таку службу обов’язковою нерозумно, я відповім, що бути громадянином означає не лише користуватися своїми правами, а й виконувати обов’язки”, — наголосив Сунак.

План повернення до загального призову не буде в тому вигляді, який існував у Великій Британії до 1960 року. За словами прем’єр-міністра, лише невелика кількість випускників шкіл обере військову службу, пройшовши суворий відбір.

План передбачає запуск у вересні наступного року. Вартість втілення плану в життя оцінюється у 3,2 мільярда доларів на рік.

В опозиційній Лейбористській партії ініціативу Сунака розкритикували, назвавши її “відчайдушною спробою” підняти рейтинг своєї партії напередодні виборів.