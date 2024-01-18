У заміському комплексі, де святкувала новорічний корпоратив, команда журналістів “Bihus. Info” та були встановлені приховані камери, СБУ провело обшук та вилучило носії данних з записами компрометуючої інформацї.

За словами журналістів, які теж приїхали на місце, слідчі дії вже були завершені , а представник СБУ розповів, що не може дати можливості зробити копії носіїв, адже, за його словами, жорсткі диски ”вже вилучені і запаковані в сейф-пакет”. Водночас, він порадив журналістам звернутись за копіями до СБУ наступного дня.

Представники журналістських розслідувань “Bihus. Info”, які були зняті на приховану камеру в заміському комплексі та можливо вживали наркотичні речовини, не внесені як потерпілі у відкритому кримінальному провадженні. Воно зареєстроване за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів.