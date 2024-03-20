Посадовець вимагав «відкати» за виділення матеріальної допомоги для поранених воїнів ЗСУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Тернопільської облради, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету, Олега Щиголя.

Про це повідомляють на сторінці Служби безпеки України.

За даними слідства, посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми, йдеться у повідомленні.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його «на гарячому» під час отримання ним нової суми хабаря.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.