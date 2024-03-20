Про це повідомляє Bloomberg, ці атаки вивели з ладу 11% усіх потужностей РФ.
Видання зазначає, що використання безпілотників стає ключовим елементом оборони України — як за своїм символізмом, так і за стратегічними цілями.
«Росія — це бензоколонка з армією, і ми маємо намір знищити цю бензоколонку», — сказав виданню співзасновник компанії Terminal Autonomy, що виробляє безпілотники, Франсіско Серра-Мартінс.
Bloomberg також пише, що світові ціни на нафту останніми днями неухильно зростали на тлі побоювань, що атаки, які досі завдавали здебільшого шкоди, одного чудового дня можуть вивести з ладу великий експортний об’єкт.
Нагадаємо, за останній тиждень одразу кілька російських НПЗ у різних регіонах піддалися атакам безпілотників. В українській розвідці та СБУ підтверджували причетність до деяких з цих атак.
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