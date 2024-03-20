Цього року було атаковано щонайменше дев’ять великих нафтопереробних заводів в росії.

Про це повідомляє Bloomberg, ці атаки вивели з ладу 11% усіх потужностей РФ.

Видання зазначає, що використання безпілотників стає ключовим елементом оборони України — як за своїм символізмом, так і за стратегічними цілями.

«Росія — це бензоколонка з армією, і ми маємо намір знищити цю бензоколонку», — сказав виданню співзасновник компанії Terminal Autonomy, що виробляє безпілотники, Франсіско Серра-Мартінс.

Bloomberg також пише, що світові ціни на нафту останніми днями неухильно зростали на тлі побоювань, що атаки, які досі завдавали здебільшого шкоди, одного чудового дня можуть вивести з ладу великий експортний об’єкт.

Нагадаємо, за останній тиждень одразу кілька російських НПЗ у різних регіонах піддалися атакам безпілотників. В українській розвідці та СБУ підтверджували причетність до деяких з цих атак.