Як встановила СБУ, головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт.

Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами українських військ.

Крім того агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України.

На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру).

Наразі зловмиснику загрожує довічний термін ув’язнення.