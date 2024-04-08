Служба безпеки запобігла російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Для вогневого ураження українських укріпрайонів агресор планував застосувати удари керованими авіабомбами. У результаті спецоперації СБУ затримано цього агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території регіону.

Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар. Служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний «звіт» та використати його для підготовки повітряних атак.

За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий «функціонер» забороненої Партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.