Про це повідомляє Суспільне.

Кодовбецький є колишнім очільником Чернігівської обласної ВЛК та підозрюється в організації схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Його затримали 22 лютого, при обшуках в його оселі правоохоронці виявили значну суму готівки у доларах США та євро.

Лугіну оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за прийняття неправомірної вигоди службовою особою, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

5 квітня Деснянський районний суд відправив Віктора Лугіна під варту без права внесення застави до 16 квітня.