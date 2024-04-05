Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинули чотири людини, більше двадцяти постраждали, повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Щодо оперативної ситуації у Запоріжжі станом на зараз: 4 людини загинуло, понад 20 людей травмовано. Наразі всім надається необхідна медична допомога”, – написав він.

Також про більше ніж 20 постраждалих людей через ракетну атаку РФ по Запоріжжю повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та додає, що внаслідок удару постраждали двоє журнаілстів українських медіа.

Клименко також заявив, що МВС ініціює перегляд Інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед правоохоронців, які прибувають на місця російських атак.

“Вчергове закликаємо цивільних: під час повітряної тривоги обов’язково необхідно перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліцейських чи місцевої влади”, – наголосив міністр.

Раніше очільник ОВА розповів, що війська РФ завдали п’ять ракетних ударів по Запоріжжю. Він повідомляв про трьох загиблих та 13 людей, що потрапили до лікарні, четверо з яких перебували у важкому стані.

Серед постраждалих є дитина дев’яти років із 36-річною мати. Також Федоров повідомляв про те, що у важкому стані перебувають 55-річна жінка 51-річний чоловік.