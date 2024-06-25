На Закарпатті СБУ та НАБУ затримали мера Мукачева Андрія Балогу і голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари.

Про це “Суспільному” повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо.

За її словами, організатором схеми є голова районної ради — впливовий авторитет у кримінальному середовищі регіону. У минулому він двічі обирався народним депутатом, у той час від забороненої зараз “Партії регіонів”.

“На сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за це власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Унаслідок таких оборудок із землею з ринковою вартістю 84,6 млн грн, її продали за 9,6 млн грн”, — розповіла речниця.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців. Наразі правоохоронці затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готують повідомлення про підозру за: