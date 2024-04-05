Це попередні дані. Також в результаті обстрілу пошкоджені будинки.

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

Попередньо, поранені шестеро людей. Ступінь травм та тип озброєння, з якого було здійснено обстріл, Куртєв не уточнює.

Зазначимо, що після повідомлення про вибухи, яке написав о 15:08 голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, він попередив — о 16:04 — про загрозу ударів балістичними ракетами по регіону.

Куртєв уточнив, що в результаті обстрілу ушкоджені шість будівель.

“Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали 3 багатоповерхівки, 1 будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі”, — додав він та закликав перебувати в безпечних місцях.