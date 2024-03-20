Про це повідомляє Business Insider з посиланням на джерела.

Зазначено, що компанія планує випустити GPT-5 десь у середині року, ймовірно, влітку.

За словами іншого знайомого з процесом співрозмовника, деякі корпоративні клієнти нещодавно отримали демоверсії останньої моделі та повʼязаних із нею удосконалень інструменту ChatGPT.

“Вона дійсно хороша, навіть істотно краща“, – поділився один генеральний директор, який нещодавно побачив версію GPT-5.

Він розказав, що OpenAI продемонструвала нову модель зі сценаріями використання та даними, унікальними для його компанії.

За його словами, також компанія згадала про інші, ще не реалізовані можливості моделі, включаючи можливість викликати ШІ-агентів для автономного виконання завдань, що розробляються OpenAI. Натомість дати випуску нової моделі компанія ще не має.