Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела у ЗСУ.
“Днями у розмові з Bild офіцер ЗСУ підтвердив, що забезпечення Gepard боєприпасами справді дещо покращилося“, – йдеться у повідомленні.
Річ у тім, що влітку Bild повідомляв, що в Німеччині не вистачає боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard. Через дефіцит українські зенітники були змушені їх економити. Незабаром у Міноборони ФРН заявили, що нарощують постачання.
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