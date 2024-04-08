Єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс висловив сподівання, що спеціальний трибунал для російського президента Володимира Путіна та владної верхівки Росії може бути створений до кінця 2024 року.

Таке сподівання він висловив у коментарі DW на полях конференції “Відновлення справедливості для України”, яка нещодавно відбулась у Гаазі.

Розглядаються два основні варіанти: створення міжнародного трибуналу на основі багатосторонньої угоди або угоди між Україною та Радою Європи.

У Євросоюзі було створено нову систему передачі судочинства.

“Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу”, — пояснив посадовець.

Рейндерс підкреслив, що наступний крок — це питання політичної волі, і вважає, що створення трибуналу може стати можливим до кінця року.

Після конференції “Відновлення справедливості для України”, представники 44 держав підтримали ідею створення спеціального трибуналу для Росії за злочини, скоєні проти України під час війни.