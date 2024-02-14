Як пише NBC, Джонсон і його співробітники просили про зустріч з Байденом через високопосадовців Білого дому кілька разів за останні два місяці.

Водночас представник Білого дому вказав на непослідовність спікера і сказав, що Джонсону потрібно завершити переговори, які він веде сам з собою, і припинити відкладати потреби національної безпеки в ім’я політики.

“Ця мова тіла говорить: “Я знаю, що я в скрутному становищі. Будь ласка, виручіть мене”, — заява джерела з Демократичної партії.

Президент США Джо Байден зустрічався з Майком Джонсоном та іншими лідерами Конгресу менше місяця тому, щоб обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка б розблокувала допомогу Україні. Джонсон тоді назвав цю зустріч “продуктивною”.