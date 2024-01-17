У середу, 17 січня, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо ще 9 міліціонерів роти спеціального призначення “Беркут”, підпорядкованого ГУМВС України у Києві, за розстріл активістів Майдану у 2014 році

Про це інформують пресслужби ДБР і Офісу генпрокурора.

Зазначається, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві обвинувачені застосували проти учасників акцій протесту табельну гладкоствольну й автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

Після цього за вказівкою командира беркутівці стали відходити на заздалегідь підготовлену позицію – бетонні блоки, що перекривали вхід на територію урядового кварталу. Перебуваючи за укриттям, спецпризначенці продовжили здійснювати прицільні постріли на ураження майданівців.

У результаті розстрілу тоді загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників. Надалі зброя була викрадена, пошкоджена і прихована. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.