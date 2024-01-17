У середу, 17 січня, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо ще 9 міліціонерів роти спеціального призначення “Беркут”, підпорядкованого ГУМВС України у Києві, за розстріл активістів Майдану у 2014 році
Про це інформують пресслужби ДБР і Офісу генпрокурора.
Зазначається, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві обвинувачені застосували проти учасників акцій протесту табельну гладкоствольну й автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.
Після цього за вказівкою командира беркутівці стали відходити на заздалегідь підготовлену позицію – бетонні блоки, що перекривали вхід на територію урядового кварталу. Перебуваючи за укриттям, спецпризначенці продовжили здійснювати прицільні постріли на ураження майданівців.
У результаті розстрілу тоді загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників. Надалі зброя була викрадена, пошкоджена і прихована. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.
Лише вранці наступного дня після прийняття Верховною Радою рішення про повернення спецпідрозділів до місць постійної дислокації бійці спецроти відійшли з зайнятих позицій.
У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території Росії та набуттям ними російського громадянства справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою.
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