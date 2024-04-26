Міністри під час бесіди підтвердили свою непохитну прихильність до українського народу та засудили незаконну війну Росії.

Секретар Пентагону Ллойд Остін обговорив вторгнення Росії в Україну та подальшу координацію безпекової допомоги Україні з міністром національної оборони Румунії Ангелом Тілваром у телефонній розмові.

Голова Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром національної оборони Румунії Анхелем Тілваром. Сторони обговорили вторгнення РФ в Україну та подальшу координацію допомоги Україні у сфері безпеки. Про це повідомляє прес-служба Пентагону,

“Остін також визнав позицію Румунії як якоря стабільності на східному фланзі НАТО і подякував Бухаресту за те, що країна продовжує приймати у себе сили США та союзників”, – йдеться у повідомлені.

Також вони обговорили подальшу координацію військової допомоги Україні через Контактну групу з оборони України та майбутні двосторонні зустрічі.

Військова підтримка для українських оборонців в межах нового пакету буде відправлена якнайшвидше. Про це у четвер, 25 квітня, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз К. Браун.