Сполучені Штати продовжують збір інформації, яка має встановити реальні причини падіння російського літака Іл-76, але поки що не офіційно не коментують.

Сполучені Штати продовжують збір інформації, яка має встановити реальні причини падіння російського літака Іл-76, але поки що не офіційно не коментують.

Про це на брифінгу сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми далі намагаємося зібрати додаткову інформацію про це (падіння Іл-76 у Росії, — ред.)”, — сказав він.

Кірбі додав, що у США наразі немає нових офіційних заяв з цього приводу.

Заступник Заступник речника Держдепу США Ведант Пател також сказав, що нема нових заяв щодо падіння російського Іл-76.

“Ми продовжуємо працювати з нашими колегами в українському уряді над конкретними фактами. Президент Зеленський закликав до міжнародного розслідування. Оскільки це відбулося в Росії, дуже важко верифікувати, що сталося насправді”, — сказав він.

Представник Держдепу зазначив, що Росія не допускає вільну пресу або незалежних репортерів, “тому це важко підтвердити”.

“Ми залишаємося на зв’язку з українським урядом, щоб встановити факти та визначити, що сталося насправді”, — сказав Пател.