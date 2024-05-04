Наразі будь-які домовленості на умовах Росії означатимуть кінець України в тому вигляді, в якому є сьогодні, тому принциповою є позиція виходу на кордони 1991 року.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

За його словами, вихід на кордони 1991 року – це принципова позиція України. Водночас принципова позиція Росії полягає в тому, що вони хочуть залишити за собою території України, які окупували, зазначив Подоляк.

“Ви уявляєте, що ми можемо домовитися десь на кордонах 24 лютого, чи ні?”, – риторично запитав Подоляк.

Радник ОП додав, що наразі немає ніяких можливостей домовитись про такі кордони, оскільки будь-які домовленості на умовах України означатимуть кінець Росії, у тому вигляді, який вона сьогодні має. Так само як і будь-які домовленості на умовах Росії означатимуть кінець України в тому вигляді, в якому є сьогодні.

“Немає ніяких компромісних полів. Тут немає де домовлятися. Але є інші процеси. Насамперед ми з вами усвідомлюємо, що Росія розуміє тільки силу. Відповідно нам потрібно більше зброї. Це єдиний аргумент, який сьогодні працює. Для того, щоб сформувати якісь переговори, потрібно завдати суттєвих поразок Росії по лінії фронту. Інакше це не працюватиме”, – сказав Подоляк.

Він наголосив на необхідності вести переговори з тими партнерами та країнами, які займають нейтральні позиції, аби поясними їх, що саме Україна вкладає в розуміння переговорів.