На Тячівщині поліція впіймала переправника військовозобовʼязаних через державний кордон разом з двома "клієнтами" мобілізаційного віку в гідрокостюмах. Ухилянти планували перетнути річку Тиса, але їм на заваді стали прикордонники.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Співробітники кримінальної поліції Тячівського районного відділу поліції у співпраці з Держприкордонслужбою викрили жителя села Глибокий Потік на незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків.

В ході проведення оперативних заходів правоохоронцям вдалося встановити орієнтовний час та маршрут майбутнього трансферу. В результаті, фігуранта було зупинено в межах прикордонної зони, коли він на автомобілі “Toyota Camry” транспортував двох чоловіків мобілізаційного віку. Останні у салоні авто перебували вже одягнені у гідрокостюми, оскільки перетин державного кордону планувався через річку Тиса.

Зазначається, що за незаконні послуги втікачі заплатили по 2 тисячі доларів з кожного.

Повідомляється, що з місця події слідчі вилучили два гідрокостюми, чотири мобільні телефони, гроші та автомобіль, яким користувався зловмисник.

Переправника та двох ухилянтів затримали та помістили до пункту тимчасового тримання ДПСУ. Наразі слідчі повідомили організатору схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Готуються матеріали для обрання фігурантові запобіжного заходу, триває слідство.