Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, зміна тактики говорить про те, що росіяни оцінили низьку ефективність застосування ракет морського базування. Він нагадав про російську атаку, коли ворог застосував ракети “Калібр” і це було лише третє підтверджене за понад пів року застосування крилатих ракет морського базування.

“Більшість ракет, 5 з 6, було знищено. Тому ворог чудово розуміє малоефективність застосування морських носіїв. В першу чергу через те, що складно вийти в море. Хоче це не є нездійсненним, підводні човни можуть виходити в море, це факт”, — пояснив речник.

Він наголосив, що наразі в акваторії Азово-Чорноморського регіону немає не тільки носіїв, а й взагалі російських кораблів.

“Коли ворог виводить носії, ми завжди це знаємо і попереджаємо. Тому час на реакцію завжди є”, — сказав Плетенчук.

Речник пояснив, що зараз росіяни обрали тактику застосування проти України балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму.

“В першу чергу це ракети “Іскандер-М”. Це мобільна платформа, час на розгортання у неї невеликий. Швидкість та час на реакцію менший. Тому в першу чергу зараз небезпека полягає саме у застосування ракетного озброєння з Криму”, — сказав він.