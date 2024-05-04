В Україні можуть значно посилити покарання за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації. Зокрема, для фізичних осіб штраф на період воєнного стану зросте до 25,5 тисяч гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 тисяч.

Про це повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук (фракція “Голос”) в ефірі “Українська правда”.

За його словами, за чинним законодавством для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність, також треба скласти протокол про адмінправопорушення. А вже на підставі протоколу видають постанову, яка є документом для стягнення коштів. На вимогу Генштабу ЗСУ та Міноборони України було прибрано процедуру складання протоколу.

“Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, – Виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, – блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися”, – пояснив він.

Осадчук зазначив, що нині є загроза, що відповідна норма дозволить ТЦК штрафувати всіх громадян призовного віку, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміни адреси проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта).

“Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх… Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років – вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками”, – розповів нардеп.

Він наголосив, що штрафні санкції за порушення правил військового обліку залишаються високими.

“Штрафи, порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь разів у 4-5. Але вони все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25,5 тис. гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 тис. грн. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більше, ніж чинний рівень”, – сказав Осадчук.